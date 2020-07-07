مع بداية امتحان الفيزياء والتاريخ.. حالات إغماء بين الطلاب في 3 محافظات

مع بداية امتحان الفيزياء والتاريخ بالثانوي العامة، شهد عدد من لجان الامتحانات في المحافظات، حالات إغماء بين الطلاب.

وفي نجع حمادي بقنا، أصيبت 3 طالبات، اليوم الثلاثاء، بحالات إغماء وهبوط حاد، أثناء آداء امتحانات الثانوية العامة وجرى نقلهن إلى المستشفى.

وانتقل فريق طبي برئاسة الدكتور ماجد باقي عزمي، مدير التأمين الصحي بنجع حمادي، والدكتور أحمد عبدالصبور عبدالعال، وعاطف عزمي المسؤول المالي والإداري بالتأمين الصحي إلى اللجنة، حيث جرى نقل طالبتين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وجرى التعامل مع الطالبة الثالثة داخل اللجنة.

وفي أسيوط تعرض طالبان للإغماء، فيما جرى الاشتباه في إصابة آحر بفيروس كورونا أثناء أدائهم امتحان الفيزياء، داخل لجان امتحان الثانوية العامة بأبو تيج ومنفلوط في محافظة أسيوط. وجرى استدعاء الإسعاف، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وسجلت أسوان حالتي إغماء لطالبتين خلال أدائهما امتحانات الثانوية العامة، حيث أصيبت صفاء محمود أبو بكر، 18 سنة، بحالة إغماء وهي طالبة بلجنة مدرسة الرائد محمد مكاوي يعقوب، كما أصيبت آلاء أحمد محمد ، 18 سنة، بهبوط، الطالبة بلجنة مدرسة كيما الثانوية المشتركة، وجرى نقلهما إلى مستشفى أسوان الجامعي لمتابعة حالتهما الصحية.