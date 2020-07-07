تراجع الأسهم الأوروبية لجني الأرباح بفضل الدعم الصيني

تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات الثلاثاء، مع إقبال مستثمرين على البيع لجني أرباح في أعقاب مكاسب الجلسة السابقة بفضل تحرك الصين لدعم السوق، كما أثر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة على المعنويات.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.7% بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش، بعد أن اقترب من أعلى مستوى في شهر.

وهرع المستثمرون الأفراد لدخول السوق الصينية التي تشهد مكاسب ضخمة، ما أدى لصعود الأسهم المدرجة في بورصة شنغهاي لأعلى مستوى في 5 أعوام، وامتد التفاؤل للأسواق العالمية الاثنين.

وتراجعت أسهم البنوك 2% الثلاثاء بعد مكاسب 4% في الجلسة السابقة، ودفعت أسهم شركات الطاقة السوق للهبوط مع نزول أسعار النفط وسط مخاوف بشأن تعافي الطلب على الوقود.

وهبط سهم هايدلبرج سيمنت 2% بعدما قالت الشركة إنّ مراجعة لأصولها اضطرتها لتجنيب رسوم انخفاض قيمة بواقع 3.2 مليار يورو بسبب تداعيات جائحة كورونا.

ونزل سهم مجموعة الخدمات الغذائية الفرنسية سوديكسو 1.5% بعد خفض توقعات المبيعات في الربع الأخير ونصف العام أكثر مما كان متوقعا من قبل جراء الجائحة.