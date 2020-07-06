صور.. طوابير المعاشات أمام البنوك بالغربية وسط إجراءات مشددة

شهدت قرى ومراكز محافظ الغربية، اليوم، استمرار توافد الآلاف من المواطنين من كبار السن من الرجال والسيدات، أمام البنوك ومكاتب التأمينات، سعيا فى الاصطفاف فى طوابير، لصرف معاشاتهم الشهرية، وسط الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بالتزامهم بارتدء الملابس الوقائية، من أخطار تفشي عدوي فيروس كورونا.

كما حرص المواطنون، على الوقوف فى طوابير لمدة تزيد عن 5 ساعات متواصلة، سعيا فى الوصول إلى شباك صرف النقود، وسط مشاركة واسعة من لجان شعبيه شبابية، وممثلي المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، لمعاونه كبار السن من الرجال والسيدات، على قضاء حوائجهم فى أجواء أمنة ومستقرة.

وكان الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أعطى توجيهاته بالضرورة الالتزام الوطني، باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية، ومكافحة فيروس "كورونا"، على منع كل الأماكن التي يمكن أن يتجمع فيها المواطنين، ومنع المراكب النيلية من الحركة، وحظر دخول مواطني المحافظات.

كما أضاف المحافظ، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بحزمة من الاجراءات، تتضمن تشكيل غرف عمليات وطوارئ بمراكز المدن والأحياء، ومديريات الخدمات على مدار 24 ساعة، وتواجد أطقم فنية للتعامل الفوري مع أي أعطال.

وشدد على تواجد رئيس المركز أو المدينة أو الحي أو القرية أو النائب بالتناوب، على مدار 24 ساعة طوال فترة الأجازة، وإستمرار أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت والمصالح الحكومية والشوارع والميادين الرئيسية والمواقف، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة، وتحرير محاضر لغير الملتزمين، ورفع كل تراكمات القمامة والأتربة المجاورة للأرصفة بالشوارع الرئيسية والجانبية.

وناشد المواطنين، بتجنب التجمعات حفاظا على سلامتهم للوقاية من أخطار "كوفيد 19".