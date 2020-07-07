السفارة الأمريكية تعزي حكومة وشعب مصر في وفاة الفريق محمد العصار

أعربت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن تعازيها لحكومة وشعب مصر في وفاة الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وكتبت السفارة، فى تدوينة عبر حسابها على "تويتر"، اليوم، "تتقدم السفارة الأمريكية بالقاهرة بخالص تعازيها لحكومة وشعب مصر ولعائلة وأصدقاء وزير الدولة للإنتاج الحربي الفريق محمد العصار لوفاته".

وأضافت "كان الوزير العصار صديقاً عزيزا للسفارة منذ زمنا طويلا. ونسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته".

توفي الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أمس، بعد صراع مع المرض، وذلك بعد أيام من منحه رتبة فريق، لتفقد مصر واحدًا من الرموز العسكرية للدولة، والذي وهب حياته لخدمة وطنه، ونعته رئاسة الجمهورية، مؤكّدة أنَّه "شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن".

ووصف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفريق الراحل، في نعيه، بأنَه "من أخلص الرجال الذين خاضوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدًا، بل كان دائمًا في صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها".

و محمد العصار من مواليد 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي، وحصد العديد من الأوسمة والأنواط خلال رحلة عمله ومشوار خدمته لوطنه، كان آخرها "وشاح النيل"، كما لم تخل مسيرته من الإنجازات التي خدم بها وطنه، خاصة خلال فترة توليه وزارة الإنتاج الحربي، والتي قدم خلالها مشروعات عدة رأى بعينه ثمرة بعضها، ولم يمهله القدر أن يشهد تنفيذها وأبرزها تصنيع أول أتوبيس كهربائي في مصر.

ووصل عدد المشروعات التي عمل "العصار" على تنفيذها للارتقاء بـ"الصناعات الحربية" لـ 68 مشروعًا استثماريًا جديدًا لإعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج الحربي، رفع خلالها الراحل شعار الالتزام في التوقيتات والعمل والإنتاج بأعلى معايير الجودة، وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أكّد أهمية الارتقاء بالصناعات الحربية المصرية.