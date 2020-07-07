رضيع عمره 4 أشهر.. أصغر ضحايا كورونا في الوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، شملت طفل رضيع عمره 4 أشهر من مدينة موط، والذي انتقلت إليه العدوى من والدته، ليكون أصغر حالة مصابة بالوباء اللعين في المحافظة.

وبلغ عدد الإصابات بالداخلة 10 حالات، وحالتان بمركز بالفرافرة وحالة بمركز بلاط، بالإضافة إلى 4 حالات وفاة، حالتان بمركز الخارجة، وحالتان بمركز الداخلة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية لـ429، توفي منهم 32 منذ بداية الأزمة.

أكد الزملوط، في بيان، تعافي 6 مصابين وخروجهم من أقسام العزل بمستشفى الداخلة العام، وانتهاء مدة العزل المنزلي لـ 75 مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

وناشد المحافظ، المواطنين المخالطين للوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة 14 يومًا لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام (2936467 / 2929038) عند الشعور بأي أعراض.

وأشار بيان صادر عن لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا، إلى بدء استقبال الحالات المصابة بكورونا بمستشفى الحميات بالخارجة بعد تطويره وتجهيزه.