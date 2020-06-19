الوادي الجديد تسجل إصابات كورونا في 23 مدينة وقرية

سجلت محافظة الوادي الجديد، إصابات فيروس " كورونا" المستجد" في 23 مدينة وقرية على مستوى المراكز الإدارية الخمسة (الخارجة – الداخلة – الفرافرة – باريس – بلاط).

أكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الجمعة، في بيان صحفي، رصد الإصابات في مناطق: "مدينة الخارجة" بمركز الخارجة، "موط – الهنداو – القصر – بدخلو – الراشدة-الشيخ والي-أسمنت – عزب القصر – الموهوب-غرب الموهوب – الجديدة –القلمون-المعصرة -العوينة" بمركز الداخلة، و"جورمشين 7 " بباريس، و"قرية القديمة التابعة لقري أولاد مرزوق" وقرية عين عيش – قرية شمس-مدينة بلاط" بمركز بلاط، القرية رقم 3 التابعة لمركز الفرافرة ومدينة الفرافرة نفسها.

أكد الزملوط، تخصيص رقمين بمديرية الصحة بالمحافظة بقطاع الطب الوقائي لتلقي استفسارات المواطنين عن فيروس وهما (0922929038 – 0922936467)، وخط الشكاوى و"الواتس آب" الخاص بالمحافظة رقم(01014814825) وخط ساخن 114 ورقم أرضي 0922926183 لتلقي بلاغات أو ظهور أي أعراض الإصابة بالمرض.

وكانت محافظة الوادي الجديد، سجلت أمس الخميس، 8 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" في 3 مراكز هي الخارجة والداخلة وبلاط، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 176 حالة، منهم 11 وفيات، وعدد حالات الشفاء 79 حالة.