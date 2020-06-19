إعادة إعمار 35 منزلا بالقرى الأكثر احتياجا في الوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن الانتهاء من إعادة إعمار وتطوير ورفع كفاءة 35 منزلًا بالقرى الأكثر احتياجا.

وأكد الزملوط، تنفيذ المشروع في قرية جورمشين 7 التابعة لمركز باريس، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير"، حيث إن التعاون مع المؤسسات الخيرية يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي، ودعم دوره في تنفيذ خطط التنمية بالتعاون مع أجهزة الدولة. من جانبه أوضح الدكتور محمد عبد الجليل، مدير إدارة المشروعات بالمؤسسة، أن المنازل التي جرى إعادة إعمارها 35 منزلًا جرت على مرحلتين المرحلة، الأولى شملت 22 منزل إعادة إعمار، والمرحلة الثانية 8 منازل هدم وبناء وإعادة إعمار بالفرش الكامل والأجهزة الكهربائية.

وأضاف عبد الجليل، تمويل مشروعات صغيرة لـ 35 أسرة ما بين المعاقين، الأرامل، والسيدات المعيلات موزعة بواقع 15 رأس أغنام، 10أبقار،10ماكينات خياطة، بالإضافة لمشروعي بقالة.