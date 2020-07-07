مستند.. شهادة وفاة شهيد الشهامة بالكويت: كسور بالضلوع ونزيف بالساق

تترقب أسرة عادل حلمي محمد مؤنس "شهيد الشهامة"، ابن قرية ميت الخولي مؤمن مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وصول جثمانه اليوم من الكويت بعد وفاته هناك أثناء مطاردته للصوص حاولوا سرقة المزرعة التي يعمل بها.

وحصلت "الوطن" على شهادة الوفاة الصادرة من وزارة الصحة العامة الكويتية، وذكرت أن عادل كمال محمد مصري من مواليد سنة 1985 توفي يوم 5/7/2020 ووصل إلى مركز صباح الأحمدي.

وورد في شهاد الوفاة أن سبب الوفاة "حادث سيارة، وكسور بالضلوع والفقرات العميقة ونزيف بالساق اليسرى".

وفي سياق متصل، ناشد محمد رمزي، عم الشهيد، سلطات مطار القاهرة، تسهيل إجراءات خروج الجثمان من المطار، وأنه سيصل علي متن الطائرة القادمة من الكويت في صالة 2 الساعة 7 مساء.

وأضاف رمزي لـ"الوطن"، أن "أهالي قرية ميت الخولي مؤمن لم يروا النوم منذ 48 ساعة، الجميع في انتظار وصول الجثمان، ونحن على تواصل دائم بالمصريين العاملين في الكويت والذين أثبتوا جميعا مواقف رجولية، بالإضافة إلى المساندة الرسمية من السفارة والوزارات المعنية".

وأكمل: "نتمنى ألا يتأخر وصول الجثمان حتى يهدأ أهالي القرية، وأصدقاء الشهيد الذين توافدوا علينا من كل مكان".

وأنهى المصريون العاملون في الكويت، الإجراءات القانونية لإعادة جثمان الشاب عادل حلمي محمد مؤنس، الملقب بـ"شهيد الشهامة"، 35 سنة، من قرية ميت الخولي مؤمن مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، والذي توفي أثناء مطاردته للصوص في مكان عمله بمزرعة، في منطقة الوفرة.

وقال مدحت العزازي، أحد المصرين العاملين في الكويت، إن "عادل" رغم ظروفه الصعبة التي مر بها داخل الدولة، وتغيير الكفيل أكثر من مرة، نظرًا للظروف التي يعاني منها العالم كله بسبب كورونا، إلا أنه رفض أن يموت جبانًا.

وأوضح "العزازي" لـ"الوطن" أن الفقيد رفض أن يرى مقر عمله يسرق، وظل يطارد اللصوص، حتى تسلق "اللوري"، الذي كان يسرق الحديد من المزرعة.

وأشار إلى أن "عادل" تمكن من اللحاق بهم وحاول الإمساك بالسيارة من المنتصف، إلا أن اللصوص رأوه فحركوا السيارة، فسقط تحت العجلات الخلفية لها، مؤكدًا أن زملائه حاولوا إنقاذه، لكنه توفي قبل الوصول إلى المستشفى.