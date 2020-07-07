306 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته وكالة أنباء فلسطين "وفا" اليوم، أنّ الإصابات توزعت على النحو التالي: 278 في محافظة الخليل، 8 في ضواحي القدس، 8 بمحافظة بيت لحم، 4 في محافظة طولكرم، 6 حالات في محافظة رام الله والبيرة، بالإضافة إلى حالتين في محافظة نابلس.

وبلغ عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة 23 حالة، وجميعها تتلقى العلاجات حسب البروتوكول الفلسطيني، بينها 6 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي، والحالات موزعة على النحو التالي: (9 محافظة الخليل، 2 محافظة نابلس، 7 محافظة بيت لحم، و5 في هوغوتشافيز بمحافظة رام الله والبيرة).

وأكدت الوزارة تسجيل 3 حالات تعافٍ في محافظة نابلس لمرضى مصابين بفيروس كورونا، وأشارت إلى أنّ العينات قيد الفحص 3 آلاف عينة من مختلف المحافظات، وأنّ عدد الحالات النشطة الكلي 4402 وعدد حالات التعافي 668، وعدد حالات الوفاة 22.