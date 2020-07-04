الصحة الفلسطينية: قد نحول المستشفيات العامة لـ"مستشفيات كورونا"

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية تفاصيل الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية وما وصلت إليه الأوضاع في الخليل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، مساء اليوم، "لدينا 350 جهاز تنفس اصطناعي حاليا جميعها مشغولة للمرضى العاديين والمصابين بفيروس كورونا المستجد"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وتابعت: "الوضع الوبائي في الخليل خرج عن السيطرة"، مشيرة إلى أن "50 كادرا طبيا وصحيا أصيبوا بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة"، بحسب موقع "فلسطين اليوم".

ولفتت إلى أن "12 ألف عينة قيد الفحص المخبري، وأنه قد يتم تحويل المستشفيات الحكومية لمستشفيات كورونا إذا تطلب الأمر".

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 561 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو ما يعد ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات منذ بدء رصد الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19" في فلسطين.