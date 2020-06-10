  الصحة الفلسطينية تسجل إصابة جديدة بكورونا في "أريحا"

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة أريحا والأغوار، وعن 6 حالات تعاف في محافظتي القدس والخليل.

وأضافت الكيلة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الإصابة الجديدة هي لسيدة 54 عاماً، وكانت مخالطة لحالة مرضية سابقة، موضحة أن حصيلة الإصابات المسجلة حتى صباح اليوم ارتفعت إلى 662 إصابة، بينها 320 إصابة في محافظة القدس، و272 إصابة في باقي المحافظات الشمالية، و70 إصابة في المحافظات الجنوبية.

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة، سجلت 5 منها في بيت أولا بمحافظة الخليل، وحالة واحدة من كفر عقب، لترتفع بذلك حصيلة حالات التعافي إلى 565، أي بنسبة 85.3% من مجمل الإصابات المسجلة.