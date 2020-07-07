1.8 مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد في عام

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، عن تقديم مليون و800 ألف خدمة طبية وعلاجية، للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل والمسجلين بفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، وذلك منذ بداية إنطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة في يوليو من العام الماضي وحتى الآن.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية،في بيان اليوم أنه منذ شهر يوليو من العام الماضي وحتى الآن، تم تقديم (385 ألف و843) خدمة طبية وعلاجية للمرضى بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بورسعيد، مشيرة إلى أنه تم تقديم (مليون و416 ألف و706) خدمة طبية وعلاجية للمرضى المترددين على المراكز والوحدات الصحية بالمحافظة، تشمل "730 ألف و975" كشف طبي من خلال عيادات طب الأسرة، و"336 ألف و812" فحص من خلال عيادات الأسنان والفحص الشامل، بالإضافة إلى إجراء "53 ألف و337" كشف داخل عيادات الباطنة والأطفال، و"75 ألف و154" بعيادات النساء وتنظيم الأسرة، كما تم إجراء "220 ألف و428" فحوصات طبية ومعملية للمرضى.

وأضافت الهيئة أن محافظة بورسعيد بها 31 مركزا ووحدة صحة طب أسرة، بالإضافة إلى 8 مستشفيات كبرى وتخصصية كبرى لتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية للمرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، لافتة إلى أنه جارٍ الانتهاء قريبًا من الأعمال الإنشائية والتجهيزات الطبية لمستشفى 30 يونيو ببورسعيد بحر البقر سابقا، وذلك استعدادًا لتشغيلها وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية من خلالها لأبناء جنوب محافظة بورسعيد.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أنه على الرغم من تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد استمرت في تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، حيث تم انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وتشديد الرقابة الداخلية وتكثيف مرور لجان مكافحة العدوى على المنشآت الصحية، بالإضافة إلى تركيب خيام طبية أمام مداخل المستشفيات، وتحديد مناطق مخصصة داخل الوحدات والمراكز الصحية، لفرز حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد قبل دخولهم إلى المنشآة الصحية ومنع اختلاطهم بالمرضى، وبلغ إجمالي المترددين الذين تم فرزهم قبل الدخول إلى المنشآت الصحية ببورسعيد منذ بداية الجائحة في مارس الماضي وحتى الآن، أكثر من 290 ألف متردد.

كما أنه تم تفعيل خدمات الحجز للكشف بالوحدات والمراكز الصحية بورسعيد عبر الاتصال بالخط الساخن 15344، وتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد للمرضى من خلال أرقام (0663257999&0663257444)، وكذلك تسليم الأدوية للمرضى من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن مجانًا محل سكنهم، إلى جانب استحداث غرفة الفرز الالكتروني لتقييم الحالة الصحية للمرضى من أهالي محافظة بورسعيد من داخل منازلهم.

بالإضافة إلى المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتشمل مبادرة "وقاية" لتوعية المواطنين والعاملين بالقطاع الطبي بالإجراءات التي يجب اتباعها للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، ومبادرة (ماتشيلش هم) لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والعاملين بالقطاع الطبي هيئة الرعاية الصحية بورسعيد، لتقليل الآثارالنفسية السلبية الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبة أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، أن الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بورسعيد، تعمل جاهدة على توفير كل الخدمات الطبية والعلاجية على أعلى مستوى للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، والذين يقدر عددهم بنحو 600 ألف منتفع، مشيرًا إلى أن انطلاق منظومة التأمين الصحي من محافظة بورسعيد في يوليو من العام الماضي هي بداية لإرساء دعائم منظومة صحية متكاملة تغطي جميع المصريين، بهدف الحصول على ما يلزمهم من الخدمات الصحية الآمنة ذات الجودة العالية ووفق أحدث المعايير الدولية مؤكدا أن القيادة السياسية تسعى إلى التأسيس لأضخم نظام صحي تكافلي في تاريخ مصر بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

وتابع: "نهدف لتوفير خدمة صحية مميزة دون فوارق"، مضيفا أن الدولة توفي كل سبل الدعم المالي للمشروع بما يجعلة ركيزة للحصول على الخدمة الطبية في كل المحافظات سريعا لينهم المواطن بأعلى درجات الرعاية وفق توجيها القيادة السياسية.