اليوم.. "القومي للإدارة" يطلق برنامج "قيادة التغيير في وقت الأزمات"

يطلق المعهد القومي للإدارة والذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "قيادة التغيير في وقت الأزمات" استكمالًا لمسيرة التعاون مع مؤسسة "هانس زايدل" الألمانية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس علي مدار يومي 7،8 يوليو الجاري.

وأوضحت شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، أن البرنامج يأتي في إطار تقديم المعهد برامج تدريبية للتعليم عن بعد ضمن الإجراءات الوقائية الاحترازية التي تنفذها الدولة.

وبينت أن البرنامج تم تصميمه لمساعدة القيادات داخل المؤسسات على كيفية قيادة التغيير أثناء الأزمات وكيفية قيادة الأفراد ليصبحوا أكثر تقبلًا وتكيفًا مع التغيير وذلك بعد ما نتج عن جائحة فيروس كورونا من تحديات استثنائية على عاتق القيادات داخل المؤسسات.

وتابعت أن تلك التحديات ستؤدي إلى تغييرات في مجالات عدة إلى جانب طرق وأساليب العمل، مؤكدة أن ذلك استدعى سرعة الاستجابة لتلك التغييرات.

وحول محاور البرنامج، لفتت إلى أن البرنامج سيتطرق إلي عددٍ من الموضوعات تتضمن كيفية بناء المرونة لأفراد الفريق ليصبحوا أكثر تقبلًا وتكيفًا مع التغيير وقت الازمات، تأثير التغيير على أفراد فريق العمل، ردود أفعال الأفراد واستجابتهم تجاه التغيير، منحنى التغيير بالإضافة إلي أساليب مواجهة مقاومة التغيير.

وأضافت أن محاور البرنامج تضمنت كذلك مناقشة عوامل نجاح التغيير إلى جانب نماذج إدارة وقيادة التغيير فضلًا عن التخطيط للتغيير، كيفية تطبيق التغيير.