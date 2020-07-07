فردوس عبدالحميد تعود للصعيدي في "نسل الأغراب"

انضمت الفنانة فردوس عبدالحميد لفريق عمل مسلسل "نسل الأغراب"، المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، بطولة أحمد السقا وأمير كرارة في أول تعاون بينهما في الدراما التلفزيونية، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.

وتجسد الفنانة فردوس عبدالحميد خلال أحداث المسلسل، شخصية امرأة صعيدية، ويعد الدور عودة لتقديم اللون الصعيدي للمرة الثانية منذ مشاركتها في مسلسل "الغربة"، الذي عرض عام 1977، تأليف محمد جلال عبد القوي وإخراج حمادة عبدالوهاب، وشارك في بطولته "حسن عابدين، أحمد بدير، سعيد عبدالغني وآمال سالم".