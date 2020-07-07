صور.. زحام أمام بنك مصر بكفر الدوار بسبب توقف عملية الصرف

شهد محيط بنك مصر فرع كفر الدوار بالبحيرة، زحاما شديدا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، في الوقت الذي خصص فيه مسؤولي البنك مقاعد وسرادق لحماية الجمهور، إلا أن تأخر عملية الصرف تسبب في زحام شديد، واشتكى الكثير من الجمهور الموجود في محيط البنك، من توقف صرف النقود من داخل البنك، وعدم السماح للعملاء بالدخول إلى البنك، الأمر الذي أصاب المواطنين بحالة من الغضب.

قال محمد الغرباوي موظف بالوحدة المحلية بكفر الدوار: "بالإضافة إلى حالة الزحام التى شهدها محيط بنك مصر بكفر الدوار، امتنع الموظفون بالبنك عن صرف الأموال، وعدم السماح للعملاء بالدخول، واكتفوا بتواجدهم بالسرادق المخصص لانتظار الجماهير أمام البنك".

وأضاف أن هناك حالة من الغضب سيطرت على المواطنين الموجودين أمام البنك، بسبب وقف التعامل مع العملاء وإحداث زحام شديد، مطالبين بتدخل المسؤولين لحل حالة الفوضى التي قد تتسبب في انتشار الفيروسات والأمراض.