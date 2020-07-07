لجان الثانوية بـ"الشيخ زايد" تخلو من انتظار أولياء الأمور

خلت لجان امتحانات الثانوية العامة بالشيخ زايد، اليوم، من ظاهرة انتظار أولياء الأمور لأبنائهم خارج اللجان أثناء أدائهم الامتحانات، التي تتكرر كثيرا في عديد من أحياء القاهرة والجيزة رغم دعوات الدولة لمنع تجمعات أولياء الأمور خارج اللجان، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وساد الهدوء محيط مدرسة "أبوبكر صديق الرسمية للغات" بالحي الأول بالمدينة، الذي بدا خاليا تماما من أي أولياء أمور للطلبة، وذلك في اليوم المقرر لامتحاني التاريخ والفيزياء، وهو نفس الأمر الذي تكرر في مدرسة الأمل بنفس الحي بالمدينة التي تشهد امتحانات الثانوية العامة.

واعتبر عصام عرفة موافي، أحد نشطاء العمل الأهلي بالمدينة، أن عدم انتظار أولياء الأمور لأبنائهم خارج اللجان، ملمح عام بالمدينة، وذلك نتيجة لارتفاع الوعي بين السكان وحرصهم على تجنب انتشار العدوى، مشيرا إلى أنهم يمكن أن يتواجدوا فقط بعد انتهاء الامتحانات لاصطحاب أبنائهم بسياراتهم حرصا على تجنبيهم ركوب المواصلات العامة، لمن تبعد بيوتهم عن مكان امتحانهم.