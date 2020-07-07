تسريب امتحان التاريخ.. والتعليم: حددنا هوية الطالب المسؤول

نشرت إحدى صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، نموذج امتحان مادة التاريخ التي يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحانها الآن ويستمر حتى الساعة الواحدة ظهرا، ملحقا بالإجابات النموذجية الخاصة بكل سؤال.

من جانبها، ذكرت وزارة التربية والتعليم، أنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني التابع للغرفة المركزية بالوزارة، تواصل مع الجهات المعنية للوقوف على حقيقة النماذج المسربة، وتم التوصل إلى هوية الطلاب المسؤولين عن عملية الغش الإلكتروني، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم، الامتحان في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الكيمياء).