الصحة العالمية توفّر إمدادات طبية بـ24 مليون دولار لليمن

وفرت منظمة الصحة العالمية وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إمدادات طبية متنوعة لليمن بقيمة 24 مليون دولار أمريكي، لتغطية النقص الحاصل في المستشفيات اليمنية وتلبية لاحتياجات المرضى الذين يعانون من حالات مزمنة، مثل: السرطان والفشل الكلوي والأمراض غير المعدية بما في ذلك مرض السكري.

وتسعى المنظمة من خلال هذا الدعم لحماية وتعزيز الوضع الصحي في جميع المناطق اليمنية، حيث يجري حاليًا خدمة أكثر من 4 ملايين مستفيدًا يعانون من أمراض مختلفة في 189 مستشفى، ما يمثّل 75% من المستشفيات العاملة باليمن.

واستطاعت المنظمة بين أكتوبر 2019 ومايو 2020م توفير 110,340 جلسة غسيل للكلى لـ5,500 مريض ممن هم معرضون لخطر الفشل الكلوي، ويغطي الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة 50% من إجمالي تكاليف جلسات غسيل الكلى في جميع المراكز الـ21 الموجودة في اليمن، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لمنظمة الصحة العالمية، لتعزيز الجانب الصحي في اليمن ومختلف البلدان الأخرى.

يذكر أنّ المركز وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، بادر منذ تأسيسه حتى الشهر الماضي بتنفيذ 218 مشروعًا صحيًا في جميع المحافظات اليمنية، استشعارًا من القيادة الحكيمة بأهمية الجانب الصحي وتأثيره في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.