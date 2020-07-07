سياسية تونسية: "النهضة" يتلقى تمويلا من قطر لتنفيذ أجندة الإخوان

أعلن الحزب الدستوري الحر في تونس، أنّه سيرفع دعوى ضد قانونية تأسيس حركة "النهضة" في تونس، مشيرا إلى أنّ رئيس البرلمان ورئيس "النهضة"، راشد الغنوشي، عرقل مقترحا في البرلمان يصنف الإخوان "جماعة إرهابية".

ودعت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، المجتمع المدني للتحرك ضد حزب النهضة ورئيسه راشد الغنوشي، لأنه خطر على أمن تونس القومي، قائلة: "سنتقدم بشكوى بشأن عدم شرعية تأسيس حزب النهضة، لدينا وثائق تشير إلى وجود أعضاء في حزب النهضة يحملون جنسيات أخرى غير تونسية"، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأضافت في كلمة لها اليوم: "لن نقبل بوجود التنظيم الدولي للإخوان في تونس، أو تنظيمات متورطة بالدماء في الساحة التونسية، أعضاء حزب النهضة يتلقون تمويلا من قطر لتنفيذ أجندة الإخوان".

وأعلنت عبير موسى، أنّ انتقاداتها لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ليس لشخصه وإنّما لمصلحة تونس، مؤكدة أنّ وجود كمسؤول سياسي أمر خطير، لأنه يستغل نفوذه لأخونة تونس.

وقالت: "أحاول كشف حقيقة الغنوشي"، مشيرة إلى أنّ سياسته تهدف إلى تمكين الإخوان، وأضافت "لن نسمح بسيطرة رئيس حركة النهضة على مفاصل الدولة"، مؤكدة أنّه تجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية.

وتابعت: "مشروع الإخوان متطرف وليس ديمقراطيا"، مبيّنة أنّ حركة النهضة تحاول نشر الفكر المتطرف: "الإخوان يهدفون إلى ضرب مفهوم المواطنة، ونحن ضد أي حزب يتحالف مع الإخوان، ومن يتقارب معهم نعتبره ضد الدولة التونسية".