عبير موسى: سحب الثقة من رئيس الحكومة التونسية أتى بتعليمات الإخوان

اعتبرت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، النائبة التونسية عبير موسى أن لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاج تمت بتوجيهات من حركة الإخوان، في إشارة إلى حركة النهضة التي يتزعمها رئيس البرلمان راشد الغنوشي، التي طالبت مؤخرا بتوسيع الائتلاف الحكومي.

وحول إمكانية توقيع نواب الدستوري الحر على اللائحة، قالت موسى: "لم نعط الثقة للفخفاخ حتى نسحبها منه"، مضيفة "نحن في المعارضة كلما كان هناك إخوان" في الحكومة، وفقا لما نشره موقع "العربية".

إلى ذلك، هاجمت كتلة قلب تونس البرلمانية، على خلفية عقدها مؤتمرا صحفيا مشتركا مع كتلة ائتلاف الكرامة، وقالت في تصريح اذاعي، إن الندوة الصحفية المشتركة بين كتلتي قلب تونس وائتلاف الكرامة، تعتبر''فضيحة وخيانة للقوى المدنية"، معتبرة هذا التقارب ''وصمة عار على جبين قلب تونس".

ويرى مراقبون، أن النهضة بصدد تسليط ضغوط على رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، عن طريق دفع كتلتي قلب تونس وائتلاف الكرامة لتمرير لائحة سحب الثقة منه في إطار مناورة هدفها "فصل الفخفاخ عن قيس سعيد وقلب الطاولة على الرئيس التونسي الذي اختاره"، بحسب تقديرهم.

يشار إلى أن كتلة حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة، عقدا مؤتمرا صحفيا في وقت سابق للإعلان عن تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة، وذلك على هامش الجلسة العامة التي خصصها البرلمان اليوم لمحاورة الفخفاخ حول مائة يوم الاولى من عمله.

ويتجه البرلمان إلى مساءلة رئيس الحكومة إ حول شبهة تضارب مصالح وتحقيق إثراء غير مشروع واستغلال نفوذه في السلطة، بعدما كشف نواب وسياسيون سابقا عن حصول شركات يملك فيها مساهمات على صفقات من الدولة بالمليارات، عقب توليه السلطة، وسط مطالبات باستقالته ودعاوى لمحاكمته.