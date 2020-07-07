تعليم دمياط: 69 طالبا تغيبوا عن أداء امتحاني الفيزياء والتاريخ

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العملية والأدبية بدمياط، امتحاني الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

وخضع كافة الطلاب للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وسط تواجد أمني مكثف في محيط اللجان لتأمينها، كما قام القائمين على اللجان بالتنسيق مع الزائرات الصحيات بخضوع الطلاب للكشف الصحي وتوزيع الكمامات.

وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه قيد في امتحانات اليوم 10208 طالبا وطالبة حضر منهم 10139 وتغيب 69 طالبا وطالبة، مضيفا أن امتحانات اليوم سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، مضيفا أن غرفة العمليات بديوان المديرية قامت قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة، وتوافر أدوات التعقيم.

وأضاف "عثمان" أن غرفة العمليات تابعت تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية بمقار اللجان ووجود الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحا ومتابعة تنظيم دخول الطلاب وارتداء جميع أدوات التعقيم والمرور ببوابة التعقيم.

وأشار "وكيل الوزارة"، إلى أن المتابعة مستمرة لحظة بلحظة مع محافظ دمياط، وغرفة العمليات بديوان عام المحافظة وديوان المديرية والإدارات التعليمية وجميع اللجان، لإزالة العقبات أو المشكلات التي تعوق العملية الامتحانية على وجه السرعة.