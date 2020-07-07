"الوفد": التحالفات طوق نجاة للأحزاب الصغيرة في الانتخابات البرلمانية

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، على ضرورة بحث الأحزاب الدخول في تحالفات انتخابية حتى تستطيع خوض الانتخابات البرلمانية ويكون لها ممثلين داخل المنظومة التشريعية المقبلة.

وقال أبوشقة لـ"الوطن"، إن الانتخابات المقبلة فرصة للأحزاب الصغيرة للتكاتف مع بعضها وتبحث عن تحالفات تتمكن من خلالها أن يكون لها دور في الحياة السياسية، منوها إلى أن أي حزب غير جاهز لخوض السباق الانتخابي لا يجب اعتباره حزبًا.

وأضاف أن الحزب يتشاور حاليا مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية للوصول لاتفاق لخوض انتخابات مجلس الشيوخ أو مجلس النواب من خلال قائمة تضم القوى الوطنية بهدف إحداث التجانس داخل المجالس النيابية.

وتابع أبوشقة أنه على الأحزاب في الوقت الراهن التجرد عن المصالح الحزبية الضيقة وتعلي مصلحة الوطن والاتفاق على تشكيل قوائم انتخابية نتمكن من خلالها خروج الانتخابات البرلمانية بشكل مشرف أمام العالم، لافتا إلى أنه ليس أمام الأحزاب الصغيرة حاليا إلا التحالفات باعتبارها طوق نجاة لها في الانتخابات البرلمانية.

وأكمل أن الحزب سينسق مع الأحزاب الأخرى على المقاعد الفردية، بحيث إذا كان هناك مرشح لحزب معين له الأفضلية في دائرته في حين أن هناك مرشح آخر ليس له ثقل، يتم إخلاء الدائرة للمرشح ذو الثقل في إطار المنافسة الوطنية وتغليب المصلحة العامة.

ويرى أبوشقة ضرورة وجود حزبين أو 3 أحزاب قوية على الساحة السياسية حتى يكون هناك تنافس حزبي حقيقي، مشيرا إلى أن الانتخابات البرلمانية فرصة حقيقية لجميع الأحزاب لإثبات نفسها.