رئيس الغد: تحالف الأحزاب الصغيرة في الانتخابات أمر حتمي

قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن وجود تحالفات بين الأحزاب في الانتخابات البرلمانية المقبلة أصبح أمر حتمي، وخاصة الأحزاب الصغيرة حتى تكون قادرة على التواجد في المجالس النيابية من خلال هذه التحالفات.

وأضاف موسى لـ"الوطن"، أنه على الأحزاب الصغيرة حاليا العمل بشكل مكثف والاتفاق فيما بينها على تحالف انتخابي واحد يخوض الانتخابات المقبلة حتى تتمكن من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وأكد أن الانتخابات المقبلة فرصة كبيرة للأحزاب الصغيرة والاحتكاك بالشارع حتى يكون هناك تمثيل لها في المجالس النيابية، كما أن إجراء الانتخابات سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ على نصف المقاعد من خلال نظام القائمة مكسب كبير للأحزاب.

ونوه موسى أنه على الأحزاب الصغيرة تشكيل تحالفات أو تتوجه لخوض الانتخابات مع الأحزاب التي لها تأثير فعلي في الشارع حتى تتمكن من امتلاك قواعد جماهيرية وإثبات نفسها على الساحة السياسية.