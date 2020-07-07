سويفل تعلن عن اختراق أمني لبعض بيانات العملاء: لم يمس حساباتهم البنكية

كشفت شركة سويفل للنقل الجماعي التشاركي تعرض منصتها لاختراق أمني استهدف بيانات بعض العملاء، مساء الجمعة الماضية، موضحة في بيان أنه فور اكتشاف الاختراق تعامل فريق تكنولوجيا المعلومات معه فورا، وتم تأمين الثغرة التي تم اختراقها وزيادة تأمين الموقع بالكامل.

وقال مصطفى قنديل الرئيس التنفيذي للشركة، إن عملاء سويفل هم شركاء لها بالأساس لذلك أعلنا واقعة الاختراق فور حدوثها على موقعنا الاليكتروني ليكونوا على علم بالتطورات أولا بأول، مشددا على أن البيانات التي تم اختراقها تقتصر على الأسماء وأرقام التليفونات والبريد الاليكتروني، مشددا على أن بيانات الدفع والبطاقات البنكية مؤمنة تماما بأنظمة حماية قوية يصعب الوصول لها.

وأوضح قنديل أن شركته تتبنى نظام في تخزين البيانات يفصل بيانات الدفع عن بيانات المستخدمين الأخرى كليا، مشيرا الى أن شركته استعانت بشركة تأمين اليكتروني يابانية كبيرة للتأكد من نظم الحماية التي تستخدمها، وتم مراجعة كل البيانات والمعلومات للتأكد من إنه لا توجد أي ثغرات.

أضاف الرئيس التنفيذي لسويفل، أنه فور التعامل مع الاختراق تم حل المشكلة خلال ساعات قليلة، وتم إعلام المستخدمين من خلال منصتنا، وقمنا بتسجيل خروج جميع المستخدمين، وطلبنا منهم إعادة الدخول للمنصة من خلال كلمات المرور الخاصة بهم، كإجراء إحترازي.

شدد قنديل على أن شركته تبنت مبدأ الشفافية مع عملائها من بداية الواقعة، وقامت بإعلان جميع التفاصيل فورا، وطلبنا منهم توخي الحذر مع التعامل مع أي روابط أو عناوين بريد إلكترونية غير مألوفة، مؤكدا أننا سنتواصل معهم عبر نطاق بريدنا الاليكتروني المعتمد swvl.com فقط، مؤكدا على أن سويفل تبذل قصارى جهدها في توفير الأمان لعملائها سواء على مستوى البيانات، أو مستوى الخدمة التي يحصلون عليها.