"روتاري مصر" يتعاون مع القابضة للمياه لإنشاء أبيار شاطئية لأهالي باسوس

أطلقت المنطقة الروتارية 2451 تحت قيادة ورعاية الدكتور شريف والي محافظ روتاري مصر حملة استهدفت إنشاء ثلاثة آبار شاطئية بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، وذلك استكمالًا لجهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين، وإيمانًا بأهمية وضرورة المساهمة في توفير المياة النظيفة في مختلف المحافظات.

واستهدفت الآبار التي ساهمت المنطقة الروتارية 2451 في إنشائها، ضمان تحسين جودة المياة بعد معالجتها، بما يخدم عددا كبيرا من المواطنين، حيث استهدف البئر الأول خدمة نحو 14 ألف نسمة، والذي تكلف نحو 550 ألف جنية وتبلغ طاقته الإنتاجية 2100 متر مكعب في اليوم، وكان في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، فيما جاء المشروع الثاني والثالث في محطة باسوس لخدمة 40 ألف نسمة من خلال رفع حصة الفرد من المياة إلى 165 لتر في اليوم، وذلك من خلال إنشاء 2 بئر بتكنولوجيا (RPF) الترشيح الشاطئ، وبطاقة إنتاجية بلغت 45 لتر في الثانية الواحده، بتكلفة تقديرية نحو مليون ونصف جنيه، ساهمت المنطقة الروتارية فيهم بمبلغ 800 ألف جنيه.

كما ساهمت المنطقة الروتارية في تطوير شبكة مياه الشرب في مدينة باسوس وذلك من خلال تغيير مواسير المياه واستبدالها من 1.5 بوصة إلى 4 بوصة بما يضمن وصول المياه النظيفة الصالحة للاستخدام الآدمي لكل المواطنين وبالطاقة الكافية للاستخدام.

حضر الافتتاح رئيس سابق أمين صبري رئيس لجنة المياة بالمنطقة الروتارية، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والدكتور عواض علي سكرتير عام المحافظة، حيث تم افتتاح البئر الثاني ضمن مبادرة الروتاري لتوفير مياه نظيفة للمواطنين، في مركز باسوس بمحافظة القليوبية.

وقال الدكتور شريف والي، محافظ روتاري مصر، إن المبادرة هدفها المساهمة في توفير المياه النظيفة للمواطنين ضمن جهود المنطقة الداعمة لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولفت إلى أن الآبار الشاطئية تعتمد على تكنولوجيا المياه الألمانية صديقة للبيئة تقوم على الترشيح الطبيعي للتربة بما يضمن وصولها للمواطنين بأفضل جودة وخالية من الشوائب والبكتيريا.