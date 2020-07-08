إنجازات 6 سنوات.. 6260 وحدة سكنية و1.8 مليار جنيه للقطاع الصحي بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن ثورة 30 يونيو ستظل حية في ذاكرة كل الأجيال، بما رسخته من مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة، مؤكدا أنها سطرت لمصر مستقبلًا جديدًا، يكمن في أمن حقيقي على الأرض، وحياة سياسية مستقرة، ومشروعات قومية.

أضاف المحافظ خلال تصريحات له بمناسبة الذكرى السابعة للثورة أن 30 يونيو تعد البداية الحقيقة للتنمية والاستقرار من خلال تحقيق العديد من الانجازات ، والتي شملت كافة القطاعات الخدمية في مجالات الصحة والتعليم والطرق والكهرباء والاستثمار وغيرها.

استعرض المحافظ عددا من الانجازات التي تحققت في محافظة المنيا خلال الفترة من30 / 6 / 2014 وحتى 30 /6 / 2020 في عدة قطاعات.

في قطاع الصحة بلغ إجمالي الاستثمارات خلال 7 سنوات 1,887(مليار وثمانمائة وسبعة وثمانون مليون جنيه) وقد تم الانتهاء من مستشفى ملوي وتشغيلها كمستشفى عزل، كما تم نهو مستشفى سمالوط المركزي، وجاري الاعداد لتشغيلها، ووصلت نسبة التنفيذ بمستشفى ديرمواس الى 90%.

أضاف المحافظ أن إجمالي الاستثمارات في قطاع الطرق، خلال سبع سنوات، بلغ (خمس مليارات وتسعمائة وسبعون مليون جنيه)، منها إنشاء محور سمالوط والذي يربط الطريق الصحراوي الشرقي القديم بالطريق الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل والسكة الحديد، والذي تبلغ تكلفته حوالي 1.5 مليار جنية تقريبا ، وإعادة تطوير الطريق الصحراوي الغربي من القاهرة حتى أسيوط بتكلفة تصل الي 1.8 مليار جنية تقريبا.

كما تم إنشاء محور بني مزار على النيل بتكلفه 450 مليون جنيه ، وكذلك انشاء الطريق القومي المنيا / راس غارب بطول 55 كم وبتكلفة 625 مليون جنيه ، وانشاء الطريق القومي الشيخ فضل / راس غارب بطول 90 كم وبتكلفه 317 مليون جنيه.

أضاف المحافظ أنه يجري العمل حاليا في عدد من المشروعات القومية منها أعمال تم توصيل الغاز الطبيعي لعدد 4 مدن (ابوقرقاص – مطاي – بني مزار – مغاغة) وعدد 3 قري (بني احمد الغربية وتله والبرجاية) بنسبة 100% وبتكلفه 272 مليون جنيه.

وجاري توصيل الغاز الطبيعي لعدد 3 مدن (ملوي – سمالوط – المنيا الجديدة) بنسبة 86 % بتكلفه 291 مليون جنيه.

جاري توصيل الغاز الطبيعي لقرية بني عبيد بمركز ابوقرقاص بتكلفة 11 مليون و900 ألف جنيه.

وفي قطاع الكهرباء والطاقة أكد المحافظ أنه تم الانتهاء من انشاء محطة محولات غرب مغاغة 500 / 220 ك. ف وبتكلفه 750 مليون جنيه وخط سمالوط / خليج السويس جهد 500 ك. ف وانشاء مركز التحكم الإقليمي بسمالوط

وفي قطاع مشروعات المياه والصرف الصحي ، فقد تم نهو المرحلة الاولي منمشروع انشاء محطة مياه ابوقرقاص وهي واحدة من أكبر محطات المياه بالصعيد ، بطاقة 102 ألف متر مكعب وتكلفته 885 مليون جنيه.

كما تواصل المحافظة العمل في مشروعات مبادرة الرئيس (حياه كريمة) بتكلفة تصل الى 115 مليون جنية، تشمل تنفيذ مشروعات مياه وكهرباء وصحة وتعليم وطرق وشباب ورياضة في عدد 6 قري بالمحافظة وهي (كفر المغربي – الشيخ مسعود – أولاد الشيخ مغاغه – زعبرة ديرمواس – الشيخ عبادة ملوي – شيبة ابوقرقاص).

وفي محور المدن الجديدة، أعلن المحافظ انه جاري العمل حاليا في مدينة ملوي الجديدة والتي صدر بها القرار الجمهوري رقم 347 لسنه 2018 بتخصيص مساحة 18420 فدان لإقامة مدينة ملوي الجديدة، وهي تبعد عن مدينة ملوي القائمة مسافة 12 كم وتقع شرق الصحراوي الغربي، وهي أحدث مدن الجيل الرابع وتستوعب 1.2 مليون نسمة. وجاري العمل بها حاليا بها بمشروع (جنا) لأنشاء عدد 34 عمارة بإجمالي 1088 وحدة سكنية في إطار اعمال المرحلة الاولي على مساحة 880 فدان بحجم استثمارات قدره 120 مليون جنيه.

وفي قطاع التعليم أكد المحافظ أن إجمالي الاستثمارات في قطاع التعليم، بلغت 1590 (مليار وخمسمائة وتسعون مليون جنيه)، وقد شملت إنشاء، وتوسعة، وإحلال جزئي، وإحلال كلي لـ 340 مدرسة، بإجمالي 4909 فصل، بتكلفة مليار و320 مليون جنيه

وشهد قطاع الاسكان خلال السبع سنوات الماضية نقلة كبيرة حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في قطاع الإسكان، وتطوير العشوائيات، 3217 (ثلاث مليارات ومئتان وسبعة عشر مليون جنيه)، منها إنشاء 277.5 عمارة (إسكان اجتماعي -محور تمليك -أكثر احتياجاً)، بمراكز المحافظة، بإجمالي 6260 وحدة سكنية، و160 محل استثماري، بتكلفة 809 مليون و500 ألف جنيه

وفي قطاع تطوير العشوائيات: تم تطوير منطقة عشش محفوظ بالكامل، بعدد 38 عمارة، بإجمالي 814 وحدة سكنية، و192 وحدة تجارية، بتكلفة 102 مليون جنيه

وتطوير منطقة أبو هلال من خلال إعادة تأهيل شبكات المرافق (صرف صحي، ورصف، وإنارة)، بتكلفة 15 مليون و700 ألف جنيه.

كما يجري حاليا مشروع إنشاء 10 عمارات سكنية ضمن مشروع تطوير منطقة مدينة العمال بحي جنوب المنيا، بتكلفة 77 مليون جنيه.

وفي قطاع السياحة والآثار تم تطوير مناطق سياحية ( تل العمارنة – الأشمونين – تونا الجبل – دير السيدة العذراء بجبل الطير )، إحلال وتجديد متحف ملوي، مركز زوار تل العمارنة، وجاري استكمال إنشاء المتحف الآتوني بكورنيش شرق النيل بمدينة المنيا

وفي قطاع الشباب والرياضة تم إنشاء وتطوير ملاعب ومبان إدارية، ومراكز شباب لعدد 191 مشروع وجاري العمل في: إستاد المنيا الرياضي، إنشاء عدد 7 ملعب مركز شباب( العامرية الشرقية – جبل الطير- العباسية – زواية الجدامي- ملاطية – شم القبلية – أسمنت، استئناف العمل بعدد 4 مركز شباب ( دير أبوحنس- نواي- وادي النعناع – دير البرشا)، إنشاء نادي متحدي الإعاقة بالمنيا الجديدة، انشاء مركز شباب بقرية كفر المغربي وصالة أنشطة رياضية بقرية الشيخ عبادة ضمن مبادرة حياة كريمة، استكمال مبان إدارية وانشاء مراكز شباب وتنجيل 3 ملاعب لعدد 6 مشروع.

وتضم قائمة المشروعات الاستثمارية الجاري العمل بها بالمحافظة: إنشاء المنطقة الحرة للصناعات النسيجية بالمطاهرة على مساحة 306 فدان، وتم تخصيص اعتمادات مالية بمبلغ 300 مليون جنية للبدء في الدراسات والتصميمات المطلوبة، وهي تمثل المستقبل الواعد لأبناء المحافظة بما ستوفره من فرص عمل حقيقة ودفع لعجلة التنمية بالمحافظة.

انشاء مصنع لإنتاج سكر البنجر غرب مدينة ملوي، وحيث وقعت الحكومة عقداً مع شركة القناة التابعة لمجموعة الغرير الإمارتية لأنشاء هذا المصنع وتقدر تكلفته بمليار دولار لإنتاج مليون طن سكر سنويا، ويتضمن المشروع استصلاح 180 ألف فدان بالأراضي الصحراوية، ويوفر الاف فرص العمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمطاهرة (انشاء عدد 68 وحدة صناعية بمساحات مختلفة بتكلفة 272 مليون جنية.

إنشاء المزرعة النموذجية لتربية الجاموس المحسن بغرب غرب المنيا (20 ألف فدان) بتكلفه 36 مليون جنيه.