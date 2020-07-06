صاحبة الـ107 أعوام.. أكبر متعافيه من كورونا في المنيا لديها 25 حفيدا

قال شحاتة محسوب أحمد، ابن نبوية محمد "107 عاما"، التي خرجت اليوم، من مستشفى مطاي العام، بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد، إن العديد على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر وفيس بوك"، شككوا في عمر والدته، مؤكدا أنها من مواليد عام 1913، وعمرعا 107 عاما، بالتمام والكمال وأدعوا لها بطول العمر.

وأضاف: والدتي لديها ما يقرب من 25 حفيد، ولديها من الأبناء 3 هم "هدى واعدال، وشحاته"، فأكرمني الله تعالى وأنعم على بخلفه 10 من الأبناء، وشقيقتي الأولى لديها 7، والثانية لديها 8 أبناء.

ووجه شحاتة الشكر للطاقم الطبي داخل مستشفى العزل بمطاي قائلا: "عاوز أبوس رأسهم جميعا، من أقل عامل لمدير المستشفى، أنا كنت خايف عليها، لكن العناية بأمي داخل العزل، كانت على أعلى مستوى".

وكان مستشفي مطاي العام في شمال محافظة المنيا، أعلن تعافي وخروج أكبر معمرة، من فيروس كورونا المستجد، وتدعي الحاجة نبويه محمد من مركز العدوة، في أقصي شمال غربي المحافظة، وعمرها "107" عاما، وتم حجزها بالمستشفى يوم 25 يونيو، وتماثلت للشفاء وخرجت اليوم 6 يوليو.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تابع قبل يومين انتظام العمل، بمستشفى مطاي المركزي، ومدى تطبيق الأطقم الطبية لكافة التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية والاحترازية، للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.