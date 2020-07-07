الصحة العالمية: الطاعون لا ينتقل بسهولة بين البشر

ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أنّ الصين أبلغت المنظمة أمس، عن حالة طاعون "دبلي" في منغوليا الداخلية، فيما أوضحت أنّ الطاعون مرض نادر وعادة ما يوجد في مناطق جغرافية مختارة في جميع أنحاء العالم حيث لا يزال مستوطنا.

وأضافت المنظمة أنّه جرى الإبلاغ عن حالات متفرقة من الطاعون خلال العقد الماضي في الصين، لافتة إلى أنّ الطاعون الدبلي هو الشكل الأكثر شيوعا وينتقل بين الحيوانات والبشر من خلال لدغة البراغيث المصابة والاتصال المباشر بجثث الحيوانات الصغيرة المصابة، وأنّ المرض لا ينتقل بسهولة بين البشر.

وذكرت منظمة الصحة أنّ العلاج بالمضادات الحيوية فعال ضد بكتيريا الطاعون، وبما يعني أنّ التشخيص المبكر والعلاج المبكر (في غضون 24 ساعة من ظهور الأعراض)، قد ينقذ الأرواح.