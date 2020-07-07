الأرصاد: 4 درجات انخفاض غدا.. والعظمى بالقاهرة 35

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد، أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاض 4 درجات بحرارة الجو، وأن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع نزول الشبورة المائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة وشبورة صباحا.

كما قال الخبراء، إنه من المتوقع أن يشهد شمال الصعيد طقسا حارا، وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة والرياح معتدلة، كما توقع الخبراء، أن يسود ليلاً طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحري، وأن يكون الطقس على السواحل الشمالية لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا الأربعاء، بالقاهرة، فالعظمى هي 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 28 والصغرى 22، وسوهاج العظمى 40 والصغرى 26، وقنا العظمى 40 والصغرى 26، والأقصر العظمى 41 والصغرى 27، وأسوان العظمى 42 والصغرى 29.