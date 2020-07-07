كورونا يخفّض عدد أفلام النسخة 77 من "فينسيا السينمائي"

أعلن مهرجان فينيسا السينمائي أنّ النسخة رقم 77 ستقام من يوم 2 إلى 12 سبتمبر المقبل، مع وضع بعض التغييرات بسبب البروتوكولات الصحية التي فرضتها أزمة فيروس كورونا.

وتشهد هذه النسخة تخفيض العدد الإجمالي للأفلام في الاختيار الرسمي، لنحو 50-55. في حين سيحافظ القسمان الفنيان Venezia وHorizons على إجراءاتهما وشكلهما المعتاد، وكذلك قسم خارج المنافسة، وسينما Biennale.

وتجرى العروض، مع تبني تدابير السلامة، بما في ذلك الحفاظ على المسافة الاجتماعية، وسيتم الكشف عن التشكيلة الكاملة في 28 من الشهر الحالي، فيما سيكون أول مهرجان دولي كبير يُعقد منذ بدء انتشار فيروس كورونا.

وقال المدير الفني ألبرتو باربيرا: "نقدم رسالة من التفاؤل لعالم السينما بأكمله الذي عانى بشدة من هذه الأزمة". وأشار إلى أنّ "عددا كبيرا من المخرجين والممثلين سيرافقون الأفلام في المهرجان".

من بين التحولات في الأقسام الأخرى، عرض مسابقة فينيسيا بالكامل عبر الإنترنت بفضل منصة مخصصة يمكن لجميع الزوار المعتمدين مشاهدتها.

وقال باربيرا في بيان له اليوم: "سعيد للغاية بإمكانية إقامة المهرجان دون نسيان عدد لا يحصى من الضحايا في الأشهر القليلة الماضية الذين سيتم تكريمهم، فالمهرجان يعتبر احتفال بالسينما، ورسالة من التفاؤل الملموس من أجل عالم السينما كله الذي عانى كثيرا من هذه الأزمة".

وأضاف: "الاختيار الرسمي لفينيسيا 77، سيقدم نظرة عامة تقليدية عن أفضل ما أنتجته صناعة الأفلام في الأشهر الأخيرة، بفضل الاستجابة الاستثنائية من قبل المخرجين والمنتجين، رغم ظروف العمل الشاقة خلال الأشهر القليلة الماضية، وتتيح اتصالات الإنترنت عقد المؤتمرات الصحفية مع جميع أولئك الذين لن يتمكنوا من المشاركة شخصيًا، بسبب قيود السفر التي لا تزال قائمة".

وتابع أنّه سيتم أيضًا تنظيم الاجتماعات الافتراضية الفردية مع المشاريع المقدمة شخصيًا عبر الإنترنت للمهنيين المعتمدين غير القادرين على السفر إلى البندقية.