حصاد قطاع المياه والصرف بالمنيا في الذكرى السابعة لثورة يونيو

أعلنت محافظة المنيا، بالأمس، عن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنتهية والجاري العمل فيها، خلال الفترة من 2014- 2020، وذلك تزامنا مع الاحتفال بالذكري السابعة لثورة 30 يونيو.

شملت المشروعات: إنشاء 25 مشروع محطات رفع صرف صحي ( 4 بسمالوط – صفط الخمار – بني احمد الغربية – ملوي 2 – القيس – حرز – مساكن الهدار بمغاغة – معصرة ملوي – كفر مهدي – الشيخ زياد – كوم مطاي – سنجرج – أولاد الشيخ علي – توسعات العدوة – طهنشا – تانوف – عمارات الإسكان القومي بأبوقرقاص – بان العلم الرئيسية – بان العلم الفرعية – صرف حي ابوجرج.

مشروع الصرف الصحي بقرية أبوقرقاص البلد ( مرحلة ثانية ) – شركة مياه الشرب.

4 مشروعات صرف صحي تم نهوها وجاري إجراءات التسليم الابتدائي لها ( صفط الشرقية – طمبو – نزلة البدرمان – صفانية ).

15 مشروع صرف صحي جاري تنفيذه ومستهدف نهوها 30/6/2020 ( محطة صرف صحي المنيا " 90 ألف متر مكعب / يوم " الغابة الشجرية " المناوبة الأولي فقط " محطة معالجة نزلة البدرمان " 6 آلاف متر مكعب م يوم" – محطة معالجة البرجاية " 6 الاف متر مكعب /يوم" – محطة معالجة دير العذراء " 6 الاف متر مكعب /يوم" - شبكات مستجدة بمشروع صرف صحي مدينة ملوي – محطة صرف صحي بني مزار "استكمالات شبكات " – صرف صحي سمالوط " 20 ألف متر مكعب /يوم" – شبكات مستجدة بصرف صحي سمالوط – صرف صحي مطاي " استكمالات شبكات " – صرف صحي البدرمان – صرف صحي دهروط ونزلة دهروط – صرف صحي أولاد جويد – صرف صحي البرجاية – صرف صحي دير العذراء ).

11 مشروع صرف صحي جاري تنفيذه ةمستهدف نهوها 30/6/2020 صرف صحي ( إتليدم – كدوان – آبا البلد – إبشاق الغزال – شلقام – منشأة عبدالله – طنبدي – ابوان – بردنوها – بهدال – غرب المنيا ) .

9 مشروع صرف صحي جاري ( عبارة عن محطة – خطوط الطرد – شبكات الانحدار، تم تنفيذ جزء من شبكات الانحدار وجاري اعمال التصميمات للمواقع نتيجة تغيير موقع محطة المعالجة بناءا علي طلب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتأثرها علي مدينة ملوي الجديدة، صرف صحي ( بني روح – البراجيل – شعراوي – أبوقلته – أبشادات – بني خالد – عزبة مصطفي حمدي – منشأة المغالقة – السعيدية – ونسبة تنفيذ الشبكات تتراوح بين بدء العمب وحتي 90 %.

8 مشروع صرف صحي جديد جاري أعمال التصميمات لها، صرف صحي ( طوخ الخيل – دمشير – دمشاو هاشم – نزلة جلف – السعيدية – كفر المداور – سلاقوس – عزبتي شعراوي وصالح يوسف).

34 مشروع صرف صحي به مشكلات في الأراضي أو المصب، صرف صحي ( أبو فليو – طوة – صفط الغربية – سفاي – دعبس – داقوف – ساقية داقوف – أسطال- نزلة العمودين – كوم اللوفي – الحتاحتة – اطسا – الطيبة – تندة – منشأة جلال الغربية – أم قمص – قلبا – منشأة سيف النصر الشرقية – اتقا – الإدارة – الأشمونين – قصر هور – هور – دروة – نزلة العرين القبلي – منشأة سيف النصر الغربية – نزلة تندة – نجع مركب – نواي – الحرية – البركة – ديروط أم نخلة – الشيخ شبيكة – العرين القبلي ( تتراوح نسبة تنفيذ الشبكات من بداية العمل حتي 77% ).

24 مشروع صرف صحي جديد جاري الدراسات وأخذ الموافقات للسير في إجراءات الطرح والاسناد لها ( محطة معالجة صرف صحي ساقية داقوف بطاقة 70 ألف م3 / يوم – محطة معالجة نزلة العمودين 60 ألف م3/يوم- محطة معالجة صرف صحي أبو قلته ( تونا الجبل ) – صرف صحي قرية الشيخ فضل- محطة المعالجة – صرف صحي بني أحمد الشرقية – صرف صحي عزبة ديمينكو- صرف صحي منهري – صرف صحي الروضة – صرف صحي الريرمون - صرف صحي قلندول - صرف صحي مجلس قروي البيهو - صرف صحي زهرة - صرف صحي بني واللمس - صرف صحي اسمو العروس - صرف صحي البياضية - صرف صحي بني حرام - صرف صحي بني سالم - صرف صحي ريدة - صرف صحي الحواصلية - صرف صحي العباسية – قرية نزلة جلف - - صرف صحي قري " دهمرو – بلهاسة – أبوشحاته ) - صرف صحي السرارية - صرف صحي منقطين.