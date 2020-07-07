الحركة الوطنية: ننسق مع كل الأحزاب بالانتخابات لإفراز مجالس تليق بمصر

أكد محمد عزمي، أمين شباب حزب الحركة الوطنية، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة فرصة للأحزاب للاحتكاك في الشارع وعرض برامجها على المواطنين والتواجد على الساحة السياسية.

وقال عزمي لـ"الوطن"، إن الحزب يشارك حاليا في كل المشاورات التي تحدث على الساحة في الوقت الراهن مع كل القوى السياسية بشأن تشكيل قوائم انتخابية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب المقبلتين.

وأضاف أن الحزب يسعى لإفراز كوادر وتقديم مرشحين من ذوى الكفاءة والقدرة على العمل السياسي، والتي تم إعدادها داخل الحزب منذ فترة وتأهيلها لخوض هذه الاستحقاقات الانتخابية للمنافسة فيها بكل قوة.

وتابع عزمي أن الحزب ينسق حاليا مع كل القوى السياسية الوطنية ومنفتح على الجميع وهدفنا خروج انتخابات تفرز مجالس نيابية تستطيع خدمة الوطن والمواطن وتأدية دورها على أكمل وجه وتكون معبرة عن طموحات وآمال الشارع المصري.