صور.. متحدث الرئاسة ينشر لقطات من جنازة "الفريق العصار" العسكرية

نشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عبر "فيس بوك" مجموعة صور ولقطات للرئيس عبدالفتاح السيسي من جنازة وزير الدولة للإنتاج الحربي الفريق فخري محمد العصار التي وافته المنية أمس.

وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي العزاء لأسرة الفقيد عقب انتهاء المراسم الرسمية للجنازة.

وأقيمت الجنازة بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى قادة القوات المسلحة.

وتوفي الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، أمس، بعد صراع مع المرض، وذلك بعد أيام من منحه رتبة فريق، لتفقد مصر واحدًا من الرموز العسكرية للدولة، والذي وهب حياته لخدمة وطنه، ونعته رئاسة الجمهورية، مؤكّدة أنَّه "شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن".

ووصف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفريق الراحل، في نعيه، بأنَه "من أخلص الرجال الذين خاضوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدًا، بل كان دائمًا في صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها".

ومحمد العصار من مواليد 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي، وحصد العديد من الأوسمة والأنواط خلال رحلة عمله ومشوار خدمته لوطنه، كان آخرها "وشاح النيل"، كما لم تخل مسيرته من الإنجازات التي خدم بها وطنه، خاصة خلال فترة توليه وزارة الإنتاج الحربي، والتي قدم خلالها مشروعات عدة رأى بعينه ثمرة بعضها، ولم يمهله القدر أن يشهد تنفيذها وأبرزها تصنيع أول أتوبيس كهربائي في مصر.

ووصل عدد المشروعات التي عمل "العصار" على تنفيذها للارتقاء بـ"الصناعات الحربية" لـ68 مشروعًا استثماريًا جديدًا لإعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج الحربي، رفع خلالها الراحل شعار الالتزام في التوقيتات والعمل والإنتاج بأعلى معايير الجودة، وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أكّد أهمية الارتقاء بالصناعات الحربية المصرية.