ترقية وتكريم ونعي.. 3 مواقف للرئيس السيسي خلدت اسم "العصار" في أسبوع

"فقدت مصرنا العزيزة اليوم رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة"، كانت هذه كلمات بدأ بها الرئيس عبدالفتاح السيسي نعيه للفريق محمد سعيد العصار، الذي رحل عن عالمنا، أمس، بعد صراع مع المرض، واصفا إياه بأنه من أخلص الرجال الذين خاضوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدا، بل كان دائما فى صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها.

لم يكن ذلك هو التقدير الأول من الرئيس السيسي للفريق العصار، حيث شهد ذلك الأسبوع تخليدا لاسم ذلك الابن البار بوطنه، من خلال صدور قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 26 يونيو الماضي، بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل، ونُشر القرار، بعدها، بالجريدة الرسمية للدولة.

لم تتوقف مكافآت السيسي، للعصار عند هذا الحد، فبعد يومين من ترقيته، وجَّه الرئيس، بإطلاق اسم الفريق محمد العصار، على أحد المحاور المرورية بشرق القاهرة والذي يمتد من منطقة "أبو بكر الصديق- تحيا مصر" بطريق شبرا بنها الحر؛ جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس، الإثنين الماضي، عددًا من المشروعات القومية والتنموية من مجمع الجلاء.

في المقابل، لم تخل تصريحات الفريق محمد العصار من شهادة واضحة على حب الرئيس عبدالفتاح السيسي لبلاده وخطواته الثابتة من أجل رفعتها، حيث ذكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، قائلا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يشوف إنجاز بيكون عايز أكتر من كده، ولديه رغبة أن يطير بالدولة المصرية نحو التقدم والتنمية ولازم نكون على نفس المستوى".