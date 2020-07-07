صورة.. محمد سامي يتدرب على إطلاق النار

يحرص المخرج محمد سامي دائما، على مشاركة جمهوره والتواصل معهم، عبر حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر المخرج محمد سامي، صورة بصحبة صديق له، وهو يتدرب على إطلاق النار عبر حسابه الخاص بإنستجرام، وعلق عليها: "إطلاق نار مع صديقي".

يذكر أن الشهر الماضي، كرمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي -رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي- المخرج محمد سامي، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق، حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات في دراما رمضان 2020، بالتزامن مع احتفال الصندوق بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والذي يحتفي به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام.

وجاء تكريم محمد سامي، عن إسهاماته في إظهار سلبيات الإدمان في مسلسله الأخير "البرنس"، الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، بدون الإشارة إلى المشاهد التعليمية للإدمان، خاصة وأن سامي يعد داعمًا قويًا للوزارة، ويعمل على إظهار السلبيات فى أعماله الفنية، حيث أثنت الوزيرة نيفين القباج ونائب الوزير عمرو عثمان على "سامي" لدعمه الدائم لهذه القضية.