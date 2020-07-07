تحرير 24 محضر إشغال وفض سوق عشوائي بأبوقرقاص

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، في جنوب المنيا، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات، أسفرت عن تحرير 24 محضرا وفض سوق عشوائي، وفتح الشوارع أمام المارة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة في هذه المرحلة، لفض التجمعات وحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

وشدد الدكتور محمد حلمي رئيس المركز، على ضرورة التعامل الفوري مع أي تجمعات وفض الأسواق، والتصدي بحزم وشدة لكل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق الدولة، مؤكدا أن جميع الأجهزة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف إحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع.

كما وجه رئيس مركز أبوقرقاص، إدارة الإشغالات بالوحدة المحلية بالتنسيق مع الجهات الأمنية وشرطة المرافق والجهات المعنية، لإزالة الإشغالات والمخالفات، من الباعة الجائلين، والمتعدين على حرم الطريق، مع توقيع الغرامات المشددة على المحلات المتعدية على نهر الطريق، ومنع أي تجمعات، والاستمرار في فض الأسواق، ورفع مستوى النظافة، والتطهير والتعقيم.