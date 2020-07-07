3392 إصابة جديدة بكورونا في السعودية.. وتعافي 5205

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 3392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و49 وفاة، وشفاء 5205 حالة.

وأوضح المتحدث باسم الصحة السعودية أنّ إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 154839 بعد تسجيل 5205 حالة شفاء جديدة، وتسجيل 49 حالة وفاة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 2017 حالة، وفقا لما نشره موقع "العربية".

ووفقا لإحصاء "الصحة" اليوم، بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 217.108 حالات، من بينها 60.252 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، ومعظمها مطمئنة، بينها 2268 حالة حرجة.

وأشارت الصحة السعودية إلى أنّ العزل المنزلي للحالات المصابة يعني أنّها لا تحتاج إلى البقاء في المستشفى ويتم متابعة حالتها الصحية بشكل مباشر من خلال التواصل مع أجهزة وزارة الصحة.

وقال المتحدث إنّ المملكة انطلقت في رحلتها لكشف ضحايا الوباء بمختبر واحد، واليوم آلاف المواقع تقدم الفحوصات في جميع مناطق المملكة.