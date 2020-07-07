شكر السيسي والمجلس السابق في أول اجتماع لـ"الوطنية للإعلام"

عقد اليوم، الاجتماع الأول لمجلس الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، بتشكيلة الجديد، واستهل الاجتماع بتقديم الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الثقة الكبيرة باختيارهم، وتعهدوا بأن يكون المجلس مساندا للدولة المصرية، وداعما لسياساتها التي تخدم الأهداف الوطنية.

كما توجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بتوجيه الشكر لاعضاء المجلس السابقين، لما بذلوه من جهد متميز خلال فترة المجلس السابق، في إنجاز العديد الأعمال في الملفات المهمة، من تحديث وتطوير في آليات العمل بالهيئة.

كما رحب زين، بالأعضاء الجدد، مؤكدا على ضرورة التعاون والتنسيق المتواصل على نحو يحقق أهداف الخطط المستقبلية، بتجويد الشكل والمحتوى الإعلامي، ورفع كفاءة الاستديوهات، وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، لمواكبة التطور المذهل في تكنولوجيا الإعلام، وتحقيق المنافسة، بما يحقق أهداف الاستراتيجية الإعلامية للدولة المصرية، وعودة المشاهد بقوة إلى شاشة إعلامه الوطنى، والعمل على حل كل المشاكل الإدارية والمالية للعاملين، بكل قطاعات الوطنيه للإعلام، بأقصى سرعة.

فيما قرر المجلس في اجتماعه، اختيار الإعلامية هالة حشيش وكيلا لمجلس الهيئة الوطنية للإعلام.