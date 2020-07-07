التجارة الداخلية: حجز مقعد دائم لمصر بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز نجح فى حجز مقعد دائم للمكتب المصري في مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف.

ونجحت العلامات التجارية، في أن يكون لمصر مندوب دائم في المنظمة العالمية للملكية الفكرية لأول مرة منذ إنشائها، لفترة سنتين، وتجدد ضمن منافسة شديدة بين 103 دولة، خلال الدورة 59 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، التي عقدت في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية، وأن المندوب المصري استلم العمل فى يناير 2020.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، للإعلان عن بعض خدمات التحول الرقمي في منظومة العلامات التجارية، بهدف التسهيل والتيسير على العملاء، ومنع التزاحم أمام إدارة العلامات، مع إتاحة الخدمات اللامركزية، في طلب تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية، وحضور دينا حامد معاون وزير التموين ورئيس الإدارة المركزية للعلامات التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأضاف "عشماوي"، أنه تم عقد لجان القيد فى سجل وكلاء البراءات، وتم الانتهاء من طلبات القيد المقدمة للجهاز بعد توقف انعقاد اللجنة لفترات طويلة، كما تم تفعيل تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية، وكذلك تشكيل لجنة وطنية لتفعيل تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية لثلاث منتجات زراعية لمحافظة مطروح "التين– العنب– الزيتون".

وأشار إلى القرار الوزاري رقم (81) الصادر في 2/5/2019، تم تحديد الدورة المستندية والإجراءات المتعلقة بتسجيل المؤشرات الجغرافية، وكذلك تحديد الرسوم ونموذج شهادة التسجيل، لافتا إلى أنه يتم حصر المنتجات الزراعية المختلفة بالمحافظات المصرية، التي يمكن تسجيلها كمؤشر جغرافي.