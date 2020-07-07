بالصور.. رئيس التنمية الثقافية يتفقد قصر طاز ومتحف أم كلثوم

قام الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية بجولة تفقدية بقصر الأمير طاز بحي الخليفة ومتحف أم كلثوم بالمانسترلي للتأكد من تنفيذ الاجراءات الاحترازية، حيث تم افتتاحهما للجمهور اليوم الثلاثاء.

كما تفقد عبد الوهاب المعرض الاستيعادي لملتقي الاقصر الدولي للتصوير والمقام بقصر الأمير طاز لنتاج الثلاث دورات الأولي من الملتقي لسنوات 2008 وحتي 2010، ويضم المعرض 52 لوحة لفنانين مصريين وأجانب وعرب، منهم فاروق وهبة، جميل شفيق، خلف طايع، مصطفي مشعل، نعيمة الشيشيني، محمد رزق، وأيضا مصطفى عبد المعطي، أحمد نبيل، رضا عبد السلام، عبد السلام عيد، أحمد عبد الكريم، عبد الوهاب عبد المحسن، ومن خارج مصر المملكة العربية السعودية، سوريا، تونس، المغرب، لبنان، روسيا، المجر، النمسا، فرنسا، انجلترا، أستراليا، ألمانيا، جنوب أفريقيا ، إسبانيا، إيطاليا، سلوفاكيا، البوسنة.

كما تفقد متحف أم كلثوم بقصر المانستيرلي بالمنيل، للتأكد من تنفيذ عمليات التعقيم وإجراءات التباعد.

ونوه "عبد الوهاب" أن قطاع الصندوق يقوم بعمل كافة الاستعدادات اللازمة في هذا الظرف الدقيق لاستعادة النشاط الثقافي والفني بعد توقف دام لثلاثة أشهر تمهيدا لعودة النشاط تدريجيا، لاستكمال دور الصندوق لدعم الفن والثقافة والإبداع.