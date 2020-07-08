حظك اليوم الأربعاء 8-7-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج السرطان شخص عاطفي لدرجةٍ مفرطةٍ، بحيث يتمتع بقدرةٍ كبيرة على السفر في عالم الأحلام، وهو رومانسي جدًا، وإحساسه مرهف.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك لمناقشة أمور مادية وتمضي في الاتجاه الصحيح.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تجعلك منطلقا وأكثر انفتاحا وقدرة على التعبير عن مشاعر إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.