حظك اليوم الأربعاء 8-7-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مولود برج الأسد شخصية قوية وواضحة، حيث أنّه يعرف ما يريد، ويعتمد أسلوب الدبلوماسية في تصرفاته، ويتمتّع بحسٍ عالٍ من المسؤولية.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الشمس في منزلك الثاني عشر وعليك أن تهتم بتنظيم جهودك وأفكارك واعمل بدقة وتجنب العناد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يثير أعصابك، كن هادئا اليوم في عرض مطالبك لتكسب المواقف لصالحك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.