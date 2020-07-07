إصابة 5 طلاب ثانوي بالإجهاد وبتر ساق مراقب سقط من قطار بالمنيا

سقط مراقب بإحدي لجان الثانوية العامة بمحافظة المنيا من قطار أثناء توجهه للجنة السادات الإعدادية بمدينة ملوي، وتقرر بتر ساقه، فيما نًقل 5 طلاب للمستشفيات لإصابتهم بالإجهاد.

وتلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إخطارا من الإدارة التعليمية بملوي بإصابة المراقب "أحمد. ك. م" أخصائي اجتماعي، مقيم بمدينة ديروط بمحافظة أسيوط، إثر سقوطه من قطار بمحطة السكة الحديد، وجرى بتر أحد ساقيه نتيجة الحادث ونقله للمستشفي.

وفي سياق متصل، قالت مصادر طبية بمديرية الصحة بالمنيا، إن غرفة إدارة الأزمات المسئولة عن متابعة سير امتحانات الثانوية العامة، رصدت نقل 5 طلاب بالثانوية العامة أثناء وقبل وبعد إداء الامتحانات إلى المستشفيات، وتنوعت الأعراض التي ظهرت عليهم ما بين إجهاد وإرهاق ومغص كلوي وارتفاع درجات الحرارة.

وأدى اليوم الثلاثاء طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنيا امتحاني الفيزياء لشعبة العلوم والرياضيات والتاريخ للشعبة الأدبية، موزعين على 133 لجنة رئيسية.