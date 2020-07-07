محافظ المنيا يوجه بحصر رخص البناء الصادرة من نهاية 2019

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بحصر رخص البناء التي تم إصدارها من تاريخ 1/12/2019، وذلك للتأكد من أنها مطابقة للمواصفات الهندسية واشتراطات البناء، وتحديد هوية المبني بعد إجراء المعاينة والتأكد من مدى مطابقته للمواصفات من عدمه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ مع اللجان الفنية المشكلة لمعاينة العقارات والمباني، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، المهندس خالد طه مدير وحدة التفتيش الفني الهندسي بالمحافظة، رؤساء الوحدات المحلية التسع، وعدد من الجهات المعنية.

شدد المحافظ، على ضرورة توافر جميع الاشتراطات الفنية والهندسية للمبنى من خلال المعاينة على الطبيعة، مع فحص حالات الترخيص الخاصة برخص الترميم والتدعيم، مشدداً على ضرورة إنجاز الأعمال المكلفة للجنة للانتهاء من المعاينات للعقارات التي سبق إصدار رخصة لها من تاريخ 1/12/2019.

أكد نائب المحافظ، على ضرورة المراجعة الدقيقه للأوراق والمستندات الخاصة المقدمة لاستخراج الرخصة ومطابقة حالة العقار بالرسوم الهندسية المرفقه بمستندات الرخصة، على أن يتم الإفادة بانه تم استيفاء جميع الأوراق اللازمة لاستخراج الرخصة.

وأوضح السكرتير العام، أن أعمال اللجنة لفحص ومعاينة الحالات ستتم من خلال لجنه فرعية مكونه من ممثل من مديرية الإسكان، وممثلين من مديرية الامن، و نقابة المهندسين، و كلية الهندسة، والتفتيش الهندسي، وفني التنظيم الخاص بالوحدة المحلية، وممثل من إدارة أملاك الدولة بالوحدة المحلية، وفني المتغيرات المكانية، وذلك لإجراء المعاينات الخاصة بالعقارات المحددة ووضع إحداثيتها.