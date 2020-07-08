حظك اليوم الأربعاء 8-7-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء عملي جدًا ومخلص للحبيب والأصدقاء، ومثابر في عمله وحياته، وله قدرة على تحليل الأمور بطريقة جيدة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة الإيجابي مما يدفعك اليوم لإعادة تنظيم أعمالك وتبدو أكثر استعدادا للعطاء.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الأصدقاء تدعمك وتدفعك للتعبير عن مشاعر إيجابية وتؤثر في الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.