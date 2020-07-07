"الأرثوذكسية" تنتج فيلما عن "شهداء ليبيا" على يد "داعش"

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن فيلم بعنوان «شهداء الإيمان والوطن» عن شهداء ليبيا، الذين تم ذبحهم على يد تنظيم «داعش» الإرهابى بداية 2015، وقالت الكنيسة إنه جرى عقد جلسات نقاشية بعد شهور طويلة من التوثيق والمراجعة والبحث، ضمت ممثلين عن الكنيسة وصناع الفيلم الذى يجسد قصة 21 مسيحياً بينهم 20 مصرياً، والأحداث التى مروا بها من الخطف حتى عودة جثامينهم لأرض الوطن.

وقالت مطرانية سمالوط، وصناع الفيلم، فى بيان مشترك، إن الفيلم يجسد اللحظات التاريخية والحقيقية للحادث عبر معايشة على أرض الواقع، وقام بكتابة السيناريو والحوار له «مينا مجدى»، ويتولى الإخراج «جوزيف نبيل»، وحظى العمل بمباركة وترحيب البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وإن الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، أعطى إشارة البدء فى العمل رغم صعوبة وضخامة إنتاج العمل الدرامى لهذا الفيلم، حيث يتولى إنتاجه عدد من الرعاة ومن يرغب بالمساهمة فيه والتبرع له.

من جهة أخرى، قرر المجلس الملى الإنجيلى ورؤساء المذاهب الإنجيلية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، خلال اجتماعه عبر وسائل التواصل الإلكترونى، استمرار تعليق فتح الكنائس حتى نهاية شهر يوليو الجارى، مع الأخذ فى الاعتبار الالتزام الكامل بكافة القرارات السابقة، حتى اجتماع أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر الخميس ٣٠ يوليو. وأكدت الطائفة التزامها الكامل بقرار رئاسة مجلس الوزراء بتعليق الصلاة الأسبوعية الجماعية يومى الأحد والجمعة وذلك لحين إشعار آخر.

وبناءً على عرض توصيات تقرير اللجنة الطبية، قرر أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية فى مصر «فتح أبواب مراكز التدريب وبيوت الخدمة والضيافة والمؤتمرات والخلوة، اعتباراً من أمس بنسبة ٢٥٪ من طاقة الاستيعاب الخاصة بها، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة».