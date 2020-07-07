تعافي 5 مصابين من كورونا بالمنيا بينهم برلماني ومسؤول بالتعليم

أكدت مصادر طبية بالمنيا، اليوم الثلاثاء، ظهور نحو 70 حالة إصابة جديده بفيروس كورونا، بمدن وقرى المحافظة، وتعافي 5 مصابين تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، بينهم برلماني ومسؤول بالتعليم.

وقال مسؤول بالصحة، إن من بين الحالات الخمس المتعافية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19 "، عضو بمجلس النواب بأحد مراكز جنوب المحافظة، وآخر مسؤول بالتعليم، وقد تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، فيما تواصل الأطقم الطبية بمستشفى الحجر الصحي بمركز ملوي علاج 78 حالة إصابة داخل أقسام العزل والرعاية.

كان اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، شدد على الأجهزة المعاونة بضرورة متابعة المستشفيات، وإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج المستشفيات.