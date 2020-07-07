تعمل إيه لو عندك أرض زراعية في القاهرة وعايز تحولها لمباني؟

أعلنت محافظة القاهرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن فتح باب التقديم لطلب استنزال الأراضي الزراعية (تالف الأطيان) وفيما يلي الأوراق المطلوبة والضوابط الخاصة بلجنة تالف الأطيان:

- عقد الأرض محل الطلب.

- خريطة مساحية من 1 إلى 5000.

مع إمكانية استكمال باقي المستندات بعد فحص الطلب وهي:

- كشف تحديد مساحي من هيئة المساحة بموقع الأرض محل العقد المسجل.

- خريطة مساحية من 1 الى 2500 موقع عليها الأرض معتمدة من هيئة المساحة.

- كشف رسمي من الضرائب العقارية يفيد بأن الأرض من ضمن المكلفات التي تخضع لضريبة الأطيان الزراعية.

- شهادة تصرفات عقارية للأرض محل العقد.

وعلى راغبي التقدم التوجه إلى المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة القاهرة أو المراكز التكنولوجية بالأحياء، وذلك حتى يوم 31 يوليو الحالي.

وللحصول على نموذج طلب الخدمة من هنـــــــــــا.