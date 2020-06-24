إزالة 136 تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن الوحدات المحلية بالمحافظة قامت بعدة حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي، ما أسفر عن إزالة 136 حالة تعد.

وأوضح المهندس عمر عبدالباقي مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة، أن حملات الإزالة نجحت في إزالة 29 حالة بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمركزي قنا وأبوتشت بمساحة 4 آلاف و885 مترًا مربعًا، وإزالة حالتين تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمركزي قنا والوقف بمساحة 3 قراريط و17 سهمًا، و49 حالة بالبناء على الرقعة الزراعية بكافة مراكز المحافظة بمساحة فدانين و12 قيراطًا.

واشار "عبدالباقي" إلى إزالة 56 حالة مخالفة بناء عشوائي بمراكز فرشوط ودشنا ونقادة وقفط بمساحة 6 آلاف و600 متر مربع.