أكد محمد حسن، مدير عام الفحص بمركز كبار الممولين بوزارة المالية، استمرار تطبيق آلية رفع الحجز عن الممولين أو المسجلين حتى 30 سبتمبر.

وأضاف "حسن" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه حال دفع الممول 1% من قيمة الضريبة المستحقة عليها يتم رفع الحجز عنه بصفة نهائية، وفي حالة الضريبة واجبة الأداء يسمح بتسديد 5% من قيمة الضريبة لرفع الحجز مع تسديد 95% في فترة خلال عامين، مشيرا إلى أن هذه القرارات ستسري حتى 30 سبتمبر 2020.

وأوضح أن البنك المركزي أخطر البنوك بإعلام عملائه بقرار استمرار تطبيق آلية رفع الحجز، مناشدا الممولين بالتوجه إلى مصلحة الضرائب والاستفادة من القرارات قبل نهاية سبتمبر.